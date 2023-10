ഷറഫുദ്ദീനെ നായകനാക്കി ജോർജ് കോര സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമായ 'തോൽവി എഫ്‌സി'യിലെ പുതിയ ഗാനം പുറത്തിറങ്ങി (Tholvi FC New Song Out). 'ഹേയ് നിൻ പുഞ്ചിരി നൂറഴകിൽ മിന്നുന്ന പോൽ' എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനമാണ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത് (Hey Nin Punchiri song from Tholvi FC). വിഷ്‌ണു വർമയുടെ മനോഹരമായ ഈണത്തിനൊപ്പം വിനീത് ശ്രീനിവാസന്‍റെ ആലാപനവും കൂടി ചേർന്നപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് മികച്ച ഒരു ഗാനമാണ് ലഭിച്ചത്. വിനായക് ശശികുമാറാണ് ഗാനരചന.