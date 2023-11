ആരാധകരുടെ ഏറെ നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിനാണ് ഇതോടെ വിരാമം ആകുന്നത്. കാന്താരയുടെ പ്രൊഡക്ഷന്‍ ബാനറായ ഹോംബാലെ ഫിലിംസ് ആണ് പുതിയ ചിത്രത്തിന്‍റെ അപ്‌ഡേറ്റുകള്‍ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. 'ഓരോ നിമിഷവും ദൈവിക സ്‌പര്‍ശം അനുഭവിക്കുമ്പോള്‍ കഴിഞ്ഞകാലത്തിന്‍റെ നിഗൂഢമായ സത്യം തിരിച്ചറിയുക. ഇതുവരെ കാണാത്ത അത്ഭുതത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാന്‍ കാത്തിരിക്കൂ. ഇത് വെറുമൊരു വെളിച്ചമല്ല, ദര്‍ശനമാണ്. ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് നവംബര്‍ 27, ഉച്ചക്ക് 12.25ന്' -ഹോംബാലെ ഫിലിംസ് ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍ കുറിച്ചു (Kantara Chapter 1 first look will be unveiled).