മധുര : പുതിയ പാർലമെന്‍റ് മന്ദിരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച ചടങ്ങിൽ രാഷ്‌ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമുവിനെ ക്ഷണിക്കാതിരുന്നതിൽ വിമർശനവുമായി തമിഴ്‌നാട് മന്ത്രിയും ഡിഎംകെ യുവനേതാവുമായ ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ (Udhayanidhi On President's Absence new Parliament). വിധവയും ഗോത്രവർഗ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ആളുമായതിനാലാണ് രാഷ്‌ട്രപതിയെ ചടങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാതിരുന്നത്. ഇതിനെയാണ് സനാതന ധർമം എന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്നും ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ ആരോപിച്ചു (Udhayanidhi Stalin on Sanatana Dharma).