ചെന്നൈ (തമിഴ്‌നാട്): തെക്കൻ തമിഴ്‌നാട്ടിൽ കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന്‌ കേരളത്തിലേക്കുള്ള ട്രെയിനുകള്‍ റദ്ദാക്കി. തൂത്തുക്കുടി, കന്യാകുമാരി, തിരുനെൽവേലി, തെങ്കാശി ജില്ലകളിലെ നിരവധി പ്രദേശങ്ങൾ വെള്ളത്തിനടിയിലായതോടെയാണ്‌ ഈ ജില്ലകളിലേക്കുള്ള വന്ദേഭാരത് ഉൾപ്പെടെ അയൽ സംസ്ഥാനമായ കേരളത്തിലേക്കുള്ള ട്രെയിനുകളും റദ്ദാക്കിയത്‌ (Train services to Kerala have been cancelled). തമിഴ്‌നാട്ടിലെ തെക്കൻ ജില്ലകളിൽ കൂടുതൽ മഴ പെയ്യുമെന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു.