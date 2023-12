ന്യൂഡൽഹി : 2024ലെ ലോക്‌സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നരേന്ദ്ര മോദിയെ ഹിന്ദു ഹൃദയ സാമ്രാട്ടായി ബിജെപി ഉയർത്തിക്കാട്ടുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ശശി തരൂർ എംപി (BJP to project Modi as Hindu Hriday Samrat in LS Polls, Says Shashi Tharoor MP). ജനുവരി 22ന് അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്രവും ഫെബ്രുവരി 14ന് അബുദാബിയിലെ ബിഎപിഎസ് (BAPS) ഹിന്ദുക്ഷേത്രവും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്നും അതിനുശേഷം പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും ശശി തരൂർ എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.