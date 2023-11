ഗാനത്തിന് പുറമെ, ചിത്രത്തിലെ ഒരു സംഘട്ടന രംഗവും ചില പ്രധാന രംഗങ്ങളും (Pushpa 2 fight scene and some key scenes) റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയില്‍ ചിത്രീകരിക്കുമെന്നും, ഒരു മാസത്തെ ഷൂട്ടിംഗ് ഷെഡ്യൂളിൽ ഇവ പൂര്‍ത്തിയാക്കുമെന്നും സിനിമയോടടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

രാജു സുന്ദരം മാസ്‌റ്ററാണ് ഈ ഗാനത്തിന്‍റെ കൊറിയോഗ്രാഫര്‍ (Salaar song choreographed by Raju Sundaram Master). ഹോംബാലെ ഫിലിംസ് നിർമ്മിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ ശ്രുതി ഹാസൻ നായികയായും (Shruti Haasan) പൃഥ്വിരാജ് പ്രതിനായകനായും എത്തുന്നു (Prithviraj as the antagonist in Salaar). ഡിസംബർ 22നാണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുന്നത് (Salaar release on this December).