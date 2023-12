ന്യൂഡല്‍ഹി: സീറോ അവർ അവസാനിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ലോക്‌സഭയും രാജ്യസഭയും രണ്ട് മണി വരെ പിരിഞ്ഞു (The Lok Sabha and Rajya Sabha have been adjourned till 2 pm). പാര്‍ലമെന്‍റിന്‍റെ ശീതകാല സമ്മേളനം ബഹളത്തോടെയാണ് ആരംഭിച്ചത് (Parliament Winter Session). പ്ലക്കാര്‍ഡുമായി സഭയിലെത്തിയ ബിഎസ്‌പി എംപി ഡാനിഷ് അലിയാണ് (BSP MP Danish Ali ) ബഹളങ്ങള്‍ക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. സഭയ്ക്കകത്ത് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയ ഡാനിഷ് അലിയോട് സഭയില്‍ നിന്ന് പുറത്തു പോകാന്‍ സ്‌പീക്കര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.