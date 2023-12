ന്യുഡല്‍ഹി: കൊളോണിയൽ കാലത്തെ ക്രിമിനൽ നിയമങ്ങൾക്ക് പകരമുള്ള മൂന്ന് ബില്ലുകൾ വ്യാഴാഴ്‌ച പാര്‍ലമെന്‍റ് പാസാക്കി. ലോക്‌സഭ ബുധനാഴ്‌ച ബില്ലുകൾ അംഗീകരിക്കുകയും രാജ്യസഭ ഇന്ന് ശബ്‌ദ വോട്ടോടെ ബില്ലുകൾ പാസാക്കുകയും ചെയ്‌തു. തീവ്രവാദം, ആള്‍ക്കൂട്ടക്കൊല, ദേശീയ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയാകുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ശിക്ഷകള്‍ കൂടുതല്‍ കര്‍ശനമാക്കുന്നതുമായ മൂന്ന് പുതിയ ബില്ലുകളാണ് പാര്‍ലമെന്‍റ് പാസാക്കിയത് (New Criminal Laws Passed Both Houses Of Parliament And Winter Session Ends).