രാജസ്ഥാൻ: കേന്ദ്രത്തോട് ഒബിസി സംവരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ജാട്ട് സമുദായം ഇന്ന് (ജനുവരി 17) ജയ്‌ചോളി ഗ്രാമത്തിൽ പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിച്ചു. രാജസ്ഥാനിലെ ഭരത്പൂർ, ധോൽപൂർ എന്നീ ജില്ലകളിലെ ജാട്ടുകളാണ് പ്രക്ഷോഭം തുടങ്ങിയത് (Jats of Bharatpur and Dholpur in Rajasthan starts agitation demanding OBC reservation). കേന്ദ്ര സർക്കാർ സമുദായത്തിന്‍റെ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ വലിയ തോതിലുള്ള സമരം ആവർത്തിക്കുമെന്ന് സംവരണ സമര സമിതി കൺവീനർ നേം സിംഗ് ഫൗജ്‌ദാർ പറഞ്ഞു.