ന്യൂഡല്‍ഹി : എയര്‍ ഇന്ത്യയ്ക്കും സ്പൈസ് ജെറ്റിനും പിഴയിട്ട് വ്യോമയാന ഡയറക്‌ടറേറ്റ്. മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ വീതമാണ് ഇരുവിമാനക്കമ്പനികള്‍ക്കും പിഴയിട്ടിരിക്കുന്നത് (DGCA fined Air India and Spice jet). കുറഞ്ഞ കാഴ്‌ച ദൂരത്തില്‍ വിമാനം നിയന്ത്രിക്കാന്‍ വൈദഗ്‌ധ്യമുള്ള വൈമാനികരെ നിയോഗിക്കുന്നതില്‍ വീഴ്‌ചവരുത്തിയതിനാണ് നടപടി (No qualified Piolets for operating flights on fog).