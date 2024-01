ഹൈദരാബാദ് : കൊറിയറിന്‍റെ പേരില്‍ വ്യവസായിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി സൈബര്‍ ക്രിമിനലുകള്‍ 98 ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്തു ( 98 Lakhs RsLlooted And In seconds It Was Diverted To 11 Accounts ). ജമ്മു കശ്‌മീരിലെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് വ്യവസായി പണം അയച്ചത്. നിമിഷങ്ങള്‍ക്കകം തന്നെ അത് 11 അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് മാറ്റി 15 ലക്ഷം രൂപ സൈബര്‍ ക്രിമിനലുകള്‍ പിന്‍വലിച്ചു.