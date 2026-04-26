ಈ ವಾರ ಹಲವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ; ವಾರದ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೀಗಿದೆ
ಎಪ್ರಿಲ್ 26 ರಿಂದ ಮೇ 2ರ ವರೆಗಿನ ವಾರದ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : April 26, 2026 at 7:01 AM IST
ಮೇಷ : ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಆದರೂ ವಿಪರೀತ ಕಾಲು ನೋವು ತೊಂದರೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನೀವು ಸದ್ಗುಣ ಅಥವಾ ದಾನ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ನಿರಂತರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವುದೇ ದುರಹಂಕಾರವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಣಯ ಜೀವನವು ಭರವಸೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಅಥವಾ ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೂ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಈ ವಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ವೃಷಭ : ಈ ವಾರ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಣ್ಣಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಈ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಬಲವಾಗಿದ್ದು, ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವ್ಯಾಪಾರೋದ್ಯಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಾರರು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಆದರೂ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ವಿಪರೀತ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಮಿಥುನ : ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಅದ್ಭುತವಾದ ವಾರವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಗಂಭೀರ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದ ಹೊರಬರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಅಷ್ಟೇ ಉಜ್ವಲವಾಗಿದೆ. ಅನುಭವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬೆಂಬಲವು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಣಯ ಜೀವನವು ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧವು ಪ್ರಣಯ ಮತ್ತು ಅನುರಾಗದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಈ ವಾರದ ಯಶಸ್ಸು ಅವರ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ : ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಫಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಆದರೆ ಕೀಲು ನೋವಿನಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಬೇಕು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಫಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ನಿಮ್ಮ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದ ಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸಂಭಾವ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಬೇಕು. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ವಾರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸಮಯವು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಿ.
ಸಿಂಹ : ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರವು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚುಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಖರ್ಚು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರೋದ್ಯಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲ ಅಥವಾ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧದ ಎಲ್ಲಾ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ನೀವು ಆನಂದಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿ ಕಳೆಯಲಿದ್ದೀರಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅವರು ಯತ್ನಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ಯಾ : ಈ ವಾರ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ, ಜ್ವರ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚುಗಳ ಕಾರಣ ನೀವು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಈ ವಾರವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ದುಡಿಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ಸಂತಸಪಡಬಹುದು. ಆದರೂ, ಸಂಗಾತಿಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯಯು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುವ ಕಾರಣ ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅತ್ತೆ-ಮಾವಂದಿರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕೆಲವು ವಿವಾದಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ತುಲಾ : ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಕುಸಿತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಭವಿಷ್ಯವು ತುಂಬಾ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವು ಪ್ರಗತಿಯತ್ತ ಸಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ನಷ್ಟವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ವಾದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಿತ ಒತ್ತಡವು ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಆದರೂ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತುಂಬಾ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ : ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಫಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಜ್ವರ ಅಥವಾ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಳಜಿ ಅಗತ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚುಗಳ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ತುಂಬಾ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವೈವಾಹಿಕ ಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಈ ವಾರವು ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ಉತ್ಪಾದಕ ಎನಿಸಲಿದೆ.
ಧನು : ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರವು ಉತ್ತಮ ವಾರವೆನಿಸಲಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಖರೀದಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸು ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಈ ವಾರವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರೋದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಆದರೂ, ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕೂಡಿರಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯು ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಹಾದಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ : ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಫಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಖರೀದಿಸಲು ನೀವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ, ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನೀವು ತೆರಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣವು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಬಂಧವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತ ವಿವಾದಗಳಿಂದ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಾರವಿಡೀ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಸಾಹ ತೋರಲಿದ್ದು, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕುಂಭ : ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಫಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಆದರೂ ಕಣ್ಣು ನೋವು ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಣದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗದು. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದಿರಬೇಕು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಪ್ರಣಯದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಹಿಂದಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅನುರಾಗದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಚಿಗುರಿಸುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ವಾರವೆನಿಸಲಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುವವರು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ಮೀನ : ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಆದರೂ ಬಾಯಿ ಹುಣ್ಣು ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ವ್ಯಾಪಾರೋದ್ಯಮಿಗಳು ಪ್ರಭಾವಿ ಜನರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಬಹುದು. ಈ ವಾರವು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಈಗ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಯಾವುದೇ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಅತ್ತೆ-ಮಾವಂದಿರೊಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಾದಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಾರವು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.