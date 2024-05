ETV Bharat / state

ಮೈಸೂರು: ರಾತ್ರಿ ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ಕುಸಿದ ಮನೆ, ನೆಲೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಮಹಿಳೆಯ ಕಣ್ಣೀರು - House Collapsed

By ETV Bharat Karnataka Team Published : May 14, 2024, 11:07 AM IST | Updated : May 14, 2024, 11:47 AM IST

ಕುಸಿದ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಮಹಿಳೆಯ ಆತಂಕ ( ETV Bharat )

Last Updated : May 14, 2024, 11:47 AM IST