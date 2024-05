ETV Bharat / state

ತಾಯಿಗಿಂತ ದೇವರಿಲ್ಲ: ಅಗಲಿದ ತಾಯಿಗೆ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಿಸಿ ನಿತ್ಯ ಪೂಜಿಸುವ ಮಕ್ಕಳು - Temple For Mother

By ETV Bharat Karnataka Team Published : May 12, 2024, 8:37 AM IST | Updated : May 12, 2024, 10:47 AM IST

ತಾಯಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಪುತ್ರ ( ETV Bharat )

Last Updated : May 12, 2024, 10:47 AM IST