ETV Bharat / health

ಹಕ್ಕಿಜ್ವರಕ್ಕೂ ಬರಲಿದೆ ಲಸಿಕೆ: ಕೋವಿಡ್​ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ - experimental mRNA vaccine

global rise in H5N1 cases, US scientists have developed an experimental mRNA vaccine ( IANS )