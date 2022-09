खटीमा: उधम सिंह नगर जनपद के सीमांत क्षेत्र खटीमा में बिजली गिरने (Lightning incident in Khatima) से एक महिला की मौत (one woman died due to lightning) हो गई, जबकि इस घटना में दो अन्य महिलाएं घायल हो गईं हैं. आकाशीय बिजली गिरने से घायल हुई दोनों महिलाओं को खटीमा उप जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया. जहां उनका इलाज किया जा रहा है.

पीड़ित के परिजनों ने बताया कि नदना गांव की थारू जनजाति की महिला अपनी बेटी निशा और बहू प्रियांशी के साथ श्रीपुर बिछुआ गांव में रिश्तेदारी में हुए नामकरण में गई थी. वहां से देर शाम जब भी तीनों स्कूटी से वापस आ रही थी, तभी रास्ते में तेज बारिश होने लगी. उन्होंने एक स्थान पर स्कूटी रोक ली. जिसके बाद अचानक अकाशीय बिजली उनके ऊपर गिर गई. जिससे एक महिला वहीं अचेत होकर गिर पड़ी.

जबकि बेटी और बहू गंभीर रूप से घायल हो गई. जिन्हें स्थानीय लोगों द्वारा उप जिला चिकित्सालय खटीमा में इलाज के लिए भर्ती कराया गया. डॉक्टरों द्वारा घायलों का इलाज किया जा रहा है.