रुद्रपुर: सिडकुल की एक फैक्ट्री में कार्यरत एक युवती ने फैक्ट्री के दो मुस्लिम अधिकारियों पर लव जिहाद का गंभीर आरोप (Helmet Manufacturer in Pantnagar Sidcul) लगाया है. जिसको लेकर हिंदूवादी संगठन ने फैक्ट्री गेट पर जमकर हंगामा किया. मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी सुपरवाइजर को हिरासत में लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है.

सिडकुल पंतनगर में हेलमेट बनाने वाली कंपनी के दो मुस्लिम अधिकारियों पर यहां काम करने वाली युवती ने शारीरिक संबंध नहीं बनाने पर नौकरी से बाहर करने और उसके धर्म के प्रति गलत टिप्पणी कर धर्म परिवर्तन के लिए दवाब बनाने का आरोप (Serious allegations against the officers of the helmet making company) लगाया है. जिसके बाद हिन्दू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने कंपनी गेट पर जमकर हंगामा करते हुए धरना प्रदर्शन किया. उन्होंने दोनों अधिकारियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है.

हिन्दू युवा वाहिनी (Hindu Yuva Vahini in Rudrapur) के कार्यकर्ताओं ने कहा कि पीड़िता ने शारीरिक शोषण के साथ ही उसका धर्म बदलने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है. ये मामला बेहद संगीन है. इस पर पुलिस को कड़ा एक्शन लेना चाहिए. ऐसी घटनाएं कंपनी में होना बड़ी चिंता का विषय है. हंगामा बढ़ने पर कंपनी कर्मियों ने मुख्य गेट को बंद कर दिया. जिसके बाद हिन्दू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता धरने पर बैठ गये. बवाल बढ़ने पर सीओ सिटी सहित सिडकुल चौकी पुलिस मौके पर पहुंची. जिसके बाद एक अधिकारी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया. दोनों पक्षों से घटना के बारे में जानकारी भी ली गई. पीड़ित पक्ष को इस मामले में कार्रवाई के आश्वासन के बाद शांत हुए.