देहरादून: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक (National convener of Aam Aadmi Party) अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal ) की देवभूमि के लिए घोषित मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना (free pilgrimage scheme) के तहत आज टिकट लॉन्चिंग की गई. आप चुनाव कैंपेन कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली (State President of AAP Election Campaign Committee Deepak Bali) ने फ्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत मां बाल सुंदरी मंदिर (Kashipur Maa Bal Sundari Mandir), बड़े गुरुद्वारे एवं रतन सिनेमा रोड पर चूनापति वाली गली में स्थित मदीना मस्जिद पहुंच कर फ्री टिकट बांटे.

बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देवभूमि के बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना की घोषित की थी. जिसके तहत आज प्रदेश व्यापी कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस क्रम में आप चुनाव कैंपेन कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली ने भी काशीपुर विधानसभा क्षेत्र (Kashipur Assembly Constituency) में मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना के टिकट की लॉन्चिंग की.

उन्होंने कहा आप की सरकार (AAP government)बनने पर बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा की शुरुआत की जाएगी. आज इसको लेकर अयोध्या हेतु प्रतीक स्वरूप जारी रेलवे टिकट बुजुर्गों को भेंट किए गए हैं. इसके बाद उन्होंने चूनापति वाली गली स्थित मदीना मस्जिद में पहुंचे. जहां उन्होंने कारी मोहम्मद रिजवान साहब को अजमेर शरीफ की यात्रा हेतु मुफ्त यात्रा का प्रतीक स्वरूप टिकट भेंट किया.

इसके अलावा बाली गुरुद्वारा ननकाना साहिब (Nankana Sahib Gurdwara) पहुंचे. जहां गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद, उन्होंने बाबा गुरमीत सिंह वीरेंद्र सिंह व बाबा कश्मीर सिंह को करतारपुर गुरुद्वारे की यात्रा हेतु प्रतीक स्वरूप जारी रेलवे टिकट भेंट किया. इन सभी ने भी आम आदमी पार्टी द्वारा चलाई गई फ्री तीर्थ यात्रा योजना का स्वागत किया.

बाली ने कहा कि आम आदमी पार्टी, जो कहती है, वह करके दिखाती है. पार्टी ने दिल्ली में विकास का मॉडल बना कर दिखाया है. ऐसा ही उत्तराखंड नवनिर्माण का सपना लेकर आम आदमी पार्टी देवभूमि में आई है. जिसने अब तक तीन गारंटी दी है.

आप ने देवभूमि के बुजुर्गों को फ्री में उनके मजहब के अनुसार अयोध्या, अजमेर शरीफ एवं करतारपुर गुरुद्वारे की यात्रा कराने के लिए पार्टी ने जो घोषणा की है, वह आम आदमी पार्टी की सरकार आने पर अवश्य पूरी होगी. देवभूमि के सभी धर्मों के जो बुजुर्ग अभी तक तीर्थ यात्राओं को करने से किन्हीं कारणों के चलते असमर्थ थे. अब उनके भी अधूरे सपने पूरे होंगे.