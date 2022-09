हल्द्वानीः शहर में पानी की किल्लत (water scarcity in haldwani) बढ़ती जा रही है. लोग पानी न मिलने से बेहद परेशान हैं. लोगों ने पानी की किल्लत की जानकारी जल संस्थान (Haldwani jal sansthan) कार्यालय को दी है. वहीं, जल संस्थान के अधिकारियों का कहना है कि पानी की पूर्ति टैंकरों (Water supply from tankers in Haldwani) द्वारा की जा रही है. बताया जा रहा है कि गोला नदी में सिल्ट आने से पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त हो गई है.

हल्द्वानी के पनियाली क्षेत्र में पानी की सप्लाई 7 दिन से बंद है. लोगों ने पानी की किल्लत की जानकारी जल संस्थान को दी. जल संस्थान टैंकरों से पानी की सप्लाई तो कर रहा है, लेकिन इससे लोगों को काफी परेशानियां उठानी पड़ रही है. लोगों का कहना है कि पिछले 3 साल से पानी सुचारू रूप से नहीं मिल पा रहा है. जल संस्थान की लापरवाही से लाइन में दिक्कतें कई सालों से चल रही हैं.

उधर जल संस्थान का कहना है कि पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के बाद गौला नदी में सिल्ट की मात्रा बढ़ गयी है. हल्द्वानी शहर के कई इलाकों में पेयजल सप्लाई चरमरा गई है. शहर के साथ-साथ ग्रामीण इलाकों में भी पेयजल संकट गहरा गया है. रोजाना 4 से 5 टैंकर पानी सप्लाई किया जा रहा है. जल्द ही पेयजल लाइन को ठीक कर लिया जाएगा.

वहीं, पेयजल किल्लत पर जिलाधिकारी नैनीताल धीराज सिंह गर्ब्याल ने कहा कि जनता को पानी टैंकरों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है. यदि पेयजल संस्थान को नलकूप ठीक कराने के लिए या टैंकरों से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए धनराशि की जरूरत पड़ेगी तो वह भी विभागीय जरूरत के मुताबिक मुहैया कराया जाएगा.