नैनीतालः सालों से लगातार घट रहे नैनीताल की नैनी झील के जलस्तर (Water level of Naini Lake in Nainital) को लेकर अब सुखद संकेत मिलने लगे हैं. 7 साल के बाद दिसंबर महीने में नैनी झील का जलस्तर सबसे अधिक स्तर (Naini lake water level at highest level) पर पहुंचा है. इससे नैनी झील बेहद सुंदर नजर आ रही है. मौजूदा समय में झील का स्तर 9 फीट 8 इंच है.

अक्टूबर माह में नैनीताल शहर में हुई मूसलाधार बारिश के बाद विश्व प्रसिद्ध नैनीताल की नैनी झील का जलस्तर बीते सात सालों में सबसे अधिकतम स्तर पर है. नैनी झील दिसंबर माह में लबालब पानी से भरी हुई है. इससे झील की सुंदरता में चार चांद लग गए हैं. झील नियंत्रण कक्ष से मिली जानकारी और आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2016 दिसंबर माह में झील का जल स्तर 4 फीट 1 इंच, 2017 दिसंबर माह में 6 फीट 11 इंच, 2018 दिसंबर माह में 8 फिट 7 इंच, 2019 में 6 फीट 10 इंच, 2020 में 7 फीट 3 इंच, 2021 में 9 फीट डेढ़ इंच और 2022 दिसंबर में झील का जल स्तर 9 फीट 8 इंच है.

हालांकि, इसके बावजूद भी नैनी झील से डेढ़ फीट पानी प्रतिमाह कम हो रहा है. सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता डीडी सती का कहना है कि नैनी झील से क्षेत्रवासियों को पेयजल आपूर्ति के लिए पानी सप्लाई किया जाता है. इसके चलते झील से पानी कम हो रहा है. आंकड़ों पर नजर डालें तो झील का जलस्तर बीते 7 सालों की अपेक्षा में इस वर्ष सर्वाधिक है. अगर इसके बावजूद भी नैनी झील के जलस्तर में गिरावट दर्ज होगी तो जल संस्थान के अधिकारियों को निर्देश देकर पेयजल की आपूर्ति में कटौती की जाएगी.