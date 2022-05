हल्द्वानी: कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत आजकल एक्शन में हैं. उन्होंने जिला प्राधिकरण में छापेमारी भी की. जिसमें कमिश्नर दीपक रावत ने पिछले 4 साल में प्राधिकरण में भ्रष्टाचार से संबंधित 309 से अधिक फाइलें डंप होने के मामले में भी कार्रवाई की. छामेमारी के बाद उन्होंने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनीं. जनता दरबार में राजस्व, विद्युत, स्थाई प्रमाण-पत्र, सड़क आदि से सम्बन्धित 29 शिकायतें दर्ज हुई. कमिश्नर ने सभी विभागों के अधिकारियों से बातकर निर्धारित समयावधि में समस्याओं को निस्तारित करने के निर्देश दिए.

कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत (Kumaon Commissioner Deepak Rawat ) ने आज आयुक्त कैंप कार्यालय में जनता दरबार (Janta Durbar of Deepak Rawat in Haldwani) लगाकर लोगों की समस्याएं (Kumaon Commissioner Deepak Rawat listened to the problems) सुनीं. जनता दरबार में राजस्व, विद्युत, स्थाई प्रमाण-पत्र, सड़क आदि से सम्बन्धित 29 शिकायतें दर्ज हुई.

एक्शन में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत

रामनगर के फरियादी ने बताया कि उसकी जमीन पर पड़ोसियों ने अवैध कब्जा कर निर्माणकार्य किया है. जिसकी पैमाइश भी कराई गई है. इस संबंध में कमाऊं कमिश्नर ने एसडीएम रामनगर को सर्वप्रथम जमीन की पैमाइश कराने के निर्देंश दिए. जनसमस्याओं में एक मामला सामने आया जिसमें काशीपुर के सेवानिवृत्त सर्वे अमीन द्वारा जनपद में जमीन की पैमाइश की जा रही है. जिसके संबंध में कमिश्नर ने डीएम उधमसिंह नगर को पत्र लिखकर जांच के निर्देश दिए कि अवकाश प्राप्त अमीनों द्वारा पैमाइश करना वैधानिक है या नहीं. अवैधानिक पायें जाने पर ऐसे सभी अमीनों के लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की जाए.

कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की छापेमारी: इसके साथ ही कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने जिला प्राधिकरण में छापेमारी भी की. जिसमें कमिश्नर दीपक रावत ने पिछले 4 साल में प्राधिकरण में भ्रष्टाचार से संबंधित 309 से अधिक फाइलें डंप होने के मामले में भी कार्रवाई की. कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने इन फाइलों को खुलवा कर देखने के बाद नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू की है. वहीं, विकास प्राधिकरण के कार्यालय में कमिश्नर कुमाऊं के छापेमारी करने के बाद विभागीय अधिकारी व कर्मचारी में तेजी आई है. जिसके बाद सभी दस्तावेजों को खोजबीन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.