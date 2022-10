हल्द्वानी: नैनीताल के हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर 'रन फॉर यूनिटी' दौड़ का आयोजन (Run for Unity in Haldwani) हुआ. जिसमें केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट (Union Minister of State for Defense Ajay Bhatt) ने भी शिरकत की. अजय भट्ट ने हरी झंडी दिखाकर साइकिल रैली को रवाना किया. वहीं, प्रदेश सरकार को एचएमटी की जमीन हस्तांतरण होने पर जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा तो वहीं अजय भट्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर तंज कसते हुए हरीश रावत को परमहंस कहा है.

अजय भट्ट ने कहा कि हरीश रावत हमारे बड़े भाई के समान हैं. वह कुछ भी कह सकते हैं, उनको पूरी छूट है. लेकिन ऐसे मौके पर गलत बात नहीं कहनी चाहिए. हम सबको एक होना चाहिए. जल्द ही हमारी सरकार अच्छे उद्योग आमंत्रित करेगी. इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा.

अजय भट्ट का हरीश रावत पर पलटवार

गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हल्द्वानी की एचएमटी भूमि को केंद्र से राज्य सरकार को हस्तांतरित किए जाने पर सवाल खड़े करते हुए कहा था कि एचएमटी की जमीन राज्य सरकार की है और केवल जमीन के हस्तांतरण के नाम पर राज्य और केंद्र सरकार लूटने का काम कर रही है.