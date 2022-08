हल्द्वानीः बरसात के बीच नैनीताल के हल्द्वानी में मौसमी बीमारियों ने दस्तक दे दी है. सर्दी जुखाम, बुखार सहित अन्य संक्रमण बीमारियों के मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है. इसके अलावा हल्द्वानी में मलेरिया और डेंगू ने भी दस्तक (Malaria and Dengue in Haldwani) दे दी है. ऐसे में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट पर है. हल्द्वानी में पांच डेंगू के मरीज (Dengue confirmed in five people in Haldwani) सामने आने के बाद स्वास्थ्य महकमा डोर टू डोर सर्दी जुकाम बुखार मरीजों की जांच पड़ताल के अलावा साफ-सफाई को लेकर अभियान चला रहा है. इससे संक्रमण बीमारियों को रोका जा सके.

डिप्टी सीएमओ रश्मि पंत ने बताया कि हल्द्वानी के कई क्षेत्रों में डेंगू मलेरिया के मरीजों की शिकायत आ रही है. इसके बाद विभाग द्वारा डॉक्टरों की टीमें तैयार कर दो टू डोर जाकर मरीजों की सैंपलिंग के अलावा लोगों को इन बीमारियों से जागरूक करने का काम किया जा रहा है. जिससे कि समय रहते इस बीमारी पर लगाम लगाई जा सके. डिप्टी सीएम ने लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह के सर्दी जुकाम बुखार के लक्षण होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क कर उचित इलाज कराएं.

इसके अलावा नगर निगम को भी निर्देशित किया गया है कि जिन जगहों पर जलभराव हो रहा है, उन जगहों पर साफ-सफाई और फॉगिंग भी कराई जाए. इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर से भी फागिंग की व्यवस्था कर रहा है. उन्होंने बताया कि पूर्व में डेंगू प्रभावित क्षेत्रों पर विशेष फोकस रखा गया है. इसमें मुख्य रुप से गफूर बस्ती, लालकुआं के नगीना कॉलोनी, बंगाली लोनी के अलावा अन्य मलिन बस्तियों में डॉक्टरों की टीम जाकर लोगों को जागरूक करने के साथ-साथ उनकी सैंपलिंग भी कर रही है.