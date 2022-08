हल्द्वानी: तराई केंद्रीय वन प्रभाग के सुरक्षा बल (एसओजी) की टीम ने प्रतिबंधित वन्यजीव पैंगोलिन (Banned Wildlife Pangolin) के शल्क (कवर) के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जिनके कब्जे से 13 किलो 170 ग्राम खाल बरामद हुआ है. बरामद पैंगोलिन की खाल (pangolin skin) की कीमत करीब 6 लाख से अधिक की बताई जा रही है. आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने प्रतिबंधित पैंगोलिन का कॉर्बेट क्षेत्र से शिकार (Hunting of banned pangolin from Corbett area) किया था.

तराई केंद्रीय वन प्रभाग के एसओजी प्रभारी कैलाश चंद तिवारी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर वन विभाग की टीम ने हल्द्वानी के भाखड़ा पुल पर चेकिंग अभियान (Checking campaign on Bhakra bridge of Haldwani) चलाया. इस दौरान पुलिस ने बाइक सवार गणपत सिंह और राधा कृष्ण को गिरफ्तार किया. तलाशी में उनके पास से ढाई किलो प्रतिबंधित पैंगोलिन का खाल बरामद (pangolin skin recovered) हुआ. पूछताछ में बताया कि उसके तीन अन्य साथियों के पास भारी मात्रा में पैंगोलिन के शल्क रखे हुए हैं.

पैंगोलिन के शल्क के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार.

जिसके बाद डीएफओ तराई केंद्रीय वन वैभव कुमार सिंह (DFO Terai Central Forest Vaibhav Kumar Singh) के निर्देश पर एक टीम बनाकर रुड़की कलियर भेजी गई. जहां टीम ने तीन आरोपियों के पास से 10 किलो 670 ग्राम और सल्क बरामद किए गए. सभी आरोपियों से जब पूछताछ की गई तो पता चला कि उन्होंने प्रतिबंधित पैंगोलिन का कॉर्बेट क्षेत्र से शिकार किया था.

गिरफ्तार आरोपियों में राधा कृष्ण और सतबीर, उत्तर प्रदेश बिजनौर के रहने वाले हैं. जबकि गणपत, उत्तराखंड के जसपुर, पवन कुमार बिजनौर और ओम प्रकाश रुड़की कलियर का रहने वाला है. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि सभी लोग गिरोह के सदस्य हैं. ओम प्रकाश गिरोह का मुख्य सरगना है, जो वन्यजीवों की तस्करी को अंजाम देता है. आरोपियों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है.