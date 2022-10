हरिद्वार: कनखल थाना क्षेत्र में आपराधिक वारदातें थमने (Incidents of theft in Haridwar) का नाम नहीं ले रही हैं. शुक्रवार रात अज्ञात चोरों ने इलाके में स्थित एक ज्वेलर्स की दुकान का बेखौफ अंदाज में ताला तोड़ने (Thieves stormed the jeweler shop) की कोशिश की. इससे पहले चोर अंदर लगे दूसरे दरवाजे का ताला तोड़ पाते, रात में गश्त पर घूम रही पुलिस के आने के कारण चोर फरार हो गए. पुलिस ने दुकान मालिक की तहरीर पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

बता दें राजा गार्डन (जगजीतपुर) में हनुमान मंदिर के समीप स्थित आर के ज्वेलर्स की दुकान है. शुक्रवार रात चोरों ने करीब तीन बजे दुकान का बाहरी शटर तोड़ दिया. भारी स्थित मुख्य शटर तोड़ने के बाद चोर इससे पहले अंदर लगा कांच का दरवाजा तोड़ पाते तब तक गश्त कर रही पुलिस की जीप का सायरन बजा. जिसके बाद चोर चोरी की वारदात को अंजाम दिए बिना ही मौके से फरार हो गए.

रात के समय पहुंची पुलिस गश्त के कारण क्षेत्र में चोरी की एक बड़ी वारदात टल गई. इस अधूरी घटना से एक बार फिर इस बात की पुष्टि हो गई है कि इलाके में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं. जगजीत पुर चौकी पुलिस अब क्षेत्र में लगे तमाम सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोरी करने आए अज्ञात चोरों की पहचान करने में जुट गई है. थानाध्यक्ष कनखल मुकेश चौहान ने बताया इस मामले में दुकान के मालिक की तहरीर पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. उन्होंने बताया जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा.