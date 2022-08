हरिद्वारः बहादराबाद थाना क्षेत्र में 2 दिन पूर्व एक घर में हुई लाखों रुपए की चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा (Police disclosed the incident of theft) किया है. पुलिस ने 48 घंटे के भीतर घटना का (Bahadurabad police uncovered the theft incident in 48 hours) खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया. आरोपी मोहल्ले का ही रहने वाला है. पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर चुराए गए सोने चांदी के गहने व नकदी भी बरामद कर लिया है. पुलिस अब आरोपी को जेल भेजने की तैयारी कर रही है.

बहादराबाद थाना पुलिस (Bahadurabad Police Station) ने एक ऐसे शातिर चोर को गिरफ्तार किया है जो मोहल्ले में रहकर ही वारदात को अंजाम दिया करता था. बागावास थाना पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, अंबेडकर नगर कॉलोनी निवासी सचिन ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वह और उसकी माताजी सिडकुल स्थित एक कंपनी में काम करते हैं. रोजाना की तरह 19 अगस्त की सुबह वे घर पर ताला लगाकर काम पर चले गए. लेकिन जब देर शाम वे दोनों वापस लौटे तो घर का ताला टूटा हुआ था. घर के अंदर रखी अलमारी पूरी तरह से अस्त-व्यस्त थी. अलमारी में रखे सोने-चांदी के जेवरात और बैंक की पासबुक आदि गायब थी.

शिकायत के आधार पर पुलिस ने तत्काल अज्ञात चोर के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज किया. थानाध्यक्ष बहादराबाद नितेश शर्मा ने बताया कि मुखबिर द्वारा दिए गए इनपुट के बाद भादरा बाद क्षेत्र में सर्विस रोड से शुभम कुमार पुत्र पप्पू निवासी अंबेडकर कॉलोनी बहादराबाद को पकड़ा है. जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने चोरी की वारदात को न केवल कबूल किया, बल्कि चुराए गए सोने का मंगलसूत्र, 2 जोड़ी पाजेब आदि बरामद किए हैं. पुलिस आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेजने की तैयारी की जा रही है.