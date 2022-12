रुड़की: वैशाली मंडपम के सामने कुछ दबंग लोगों ने एक युवक को पीट-पीटकर(Clash between two parties in Roorkee ) अधमरा कर दिया. मारपीट की ये घटना पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद(Fighting incident captured in CCTV camera) हो गई. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. घटना गुरुवार देर शाम की बताई गई है. पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के मुताबिक झबरेड़ा थाना क्षेत्र के बलेलपुर गांव निवासी तालिब का पंचायत चुनाव को लेकर सफरपुर गांव निवासी मुर्सलीन से विवाद चल रहा है. इसी विवाद के चलते पंचायत चुनाव के दौरान तालिब पक्ष के लोगों ने मुर्सलीन पक्ष के लोगों पर हमला कर उसे घायल कर दिया था. जिसका मुकदमा दर्ज हुआ था. इसे लेकर मुर्सलीन पक्ष तालिब पक्ष से बदला लेने की फिराक में घूम रहा था.

पंचायत चुनाव की रंजिश को लेकर रुड़की में मारपीट,

पढे़ं- चिप आधारित ई पासपोर्ट : विदेश मंत्रालय ने कहा, सुरक्षित बनेंगे यात्रा दस्तावेज

गुरुवार शाम देहरादून हाईवे पर तालिब को मुर्सलीन पक्ष के लोगों ने घेर लिया और लाठी-डंडों व सरियों से जमकर हमला कर दिया. जिसमें वह बुरी तरह से घायल हो गया. इसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गए. पुलिस को मामले की तहरीर दी गई है. जिसके आधार पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है.एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने बताया मामले में पांच नामजद समेत अन्य लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है.