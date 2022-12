हरिद्वारः पौराणिक स्थल हर की पैड़ी और आसपास के बाजारों की स्थिति भांपने के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक गढ़वाल करन सिंह नगन्याल ने शनिवार को क्षेत्र का औचक निरीक्षण (DIG Garhwal visited Har Ki Paidi) किया. उन्होंने आसपास के क्षेत्रों का मौका मुआयना करने के साथ ही बाहरी लोगों का सत्यापन करने के लिए अधीनस्थों को निर्देश दिए.

हरकी पैड़ी पहुंचे डीआईजी गढ़वाल करन सिंह नगन्याल ने अधीनस्थों से अपराधों के बारे में जानकारी ली. साथ ही रोड़ीबेलवाला क्षेत्र से बीती 9 दिसंबर की देर शाम पांच साल के बच्चे के अपहरण के मामले में मिली सफलता की जानकारी ली. निरीक्षण के दौरान हरकी पैड़ी क्षेत्र में जगह-जगह भीख मांगने वालों से आने-जाने वाले लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए.

खानपुर भूमि विवाद के आरोपियों पर कार्रवाईः उधर खानपुर में दो गांवों के ग्रामीणों के बीच भूमि विवाद (Land dispute between villagers of two villages) सुलझाने गई पुलिसकर्मियों पर हमले के मामले की जांच लक्सर कोतवाली पुलिस करेगी. मामले में दोनों गांव के ग्राम प्रधानों समेत 26 नामजद और 150 अज्ञातों के खिलाफ केस दर्ज किया है. पुलिस ने माडाबेला गांव के ग्राम प्रधान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. अन्य आरोपी गांव से फरार हैं. जिनकी तलाश की जा रही है. फरार आरोपियों के घरों पर नोटिस चस्पा कर दिया है. कोतवाली के एसएसआई अंकुर शर्मा को मामले की जांच का जिम्मा सौंपा गया है.

नाबालिग वाहन चालकों के खिलाफ अभियानः देहरादून की रायपुर पुलिस ने नाबालिग वाहन चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत अभियान (Campaign against minor drivers in Raipur) चलाया. अभियान के तहत 10 वाहन सीज करते हुए नाबालिगों के परिजनों पर ढाई लाख रुपए जुर्माना लगाया है. थाना रायपुर प्रभारी कुंदन राम ने बताया कि एसएसपी के निर्देश पर नाबालिग वाहन चालकों के खिलाफ अभियान चलाया गया है. आगे भी अभियान जारी रहेगा.

हरिद्वार SSP ने की सीनियर सिटीजन के साथ संवादः कोतवाली रानीपुर क्षेत्र के शिवालिक नगर में रहने वाले सीनियर सिटीजन के साथ शनिवार को एसएसपी अजय सिंह ने सीधा संवाद कर जहां उनकी समस्याएं सुनी. वहीं, क्षेत्र को सुरक्षित बनाए रखने के लिए इलाके को न केवल सीसीटीवी कैमरों से लैस करने बल्कि उनकी सूची पुलिस को भी मुहैया कराने की बात कही. ताकि, किसी भी घटना के होते ही घटनाओं को अंजाम देने वालों को पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सके.

शनिवार दोपहर एसएसपी शिवालिक नगर स्थित सामुदायिक केंद्र फेज 3 में पहुंचे और सीनियर सिटीजन फोरम द्वारा आयोजित संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए. बता दें कि बुजुर्गों से संबंधित कई तरह के अपराध इलाकों में आए दिन गठित होते रहते हैं. ऐसे में एसएसपी ने न केवल बुजुर्गों बल्कि इलाके के सभी लोगों को विश्वास दिलाया कि पुलिस सदैव तत्परता के साथ हमेशा उनके साथ खड़ी है. एसएसपी ने वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए सीसीटीवी कैमरे को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बताया और लोगों से भी उनके घरों में लगे तमाम सीसीटीवी की डिटेल पुलिस को उपलब्ध कराने की बात कही. ताकि किसी भी घटना के घटित होते ही सीसीटीवी फुटेज देख अपराधियों तक तत्काल पहुंचा जा सके.

बकायेदारों के घर नोटिस चस्पाः टैक्स के बड़े बकायेदारों के खिलाफ अभियान चलाते हुए परिवहन विभाग ने आरटीओ कार्यालय में 100 बड़े बकायेदारों की सूची चस्पा कर दी है. विभाग द्वारा बकायेदारों को डाक के जरिए नोटिस जारी करने के साथ ही व्यक्तिगत उनके घरों पर भी नोटिस पहुंचाया जाएगा. बड़े बकायेदारों को नोटिस जारी करने के साथ ही राज्य वसूली की जा सके इसके लिए आरटीओ के निर्देश पर विशेष मोटरसाइकिल स्क्वायड का भी गठन किया गया है.

वहीं, बकायेदारों के घर पर उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में नोटिस घरों पर चस्पा कर दिया जाएगा. फिलहाल पहले चरण में 100 बड़े बकायेदारों को चिन्हित करने के साथ ही घरों पर नोटिस पहुंचाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है. विभाग द्वारा इन बकायेदारों से वसूली करने को लेकर कहीं बाहर प्रयास किए गए हैं. लेकिन राजस्व वसूली नहीं हो पाई है. ऐसे में अब इस योजना को अपनाया जा रहा है.

आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि इस साल के शुरू होने से पहले ₹84 करोड़ बकाया था. विभाग द्वारा कम करते हुए 63 करोड़ तक लेकर आ गए हैं. पिछले 21करोड़ रुपए बकाया वसूला गया है, बल्कि जो नए बकायादार तैयार हो रहे थे. उनसे भी वसूली शुरू कर दी गई है.