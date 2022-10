देहरादून: उत्तरप्रदेश और उत्तराखंड को जोड़ने वाले NH-734 खंड के लिए केंद्र सरकार की ओर से 2,006.82 करोड़ रुपये (2,006.82 crore for highways in UP and Uttarakhand) की स्वीकृति प्रदान की गई है. मुरादाबाद-काशीपुर बाईपास के साथ-साथ इस हाईवे के सेक्शन और निर्माण कार्य के लिए स्वीकृत बजट की जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नीतिन गडकरी (Union Minister Nitin Gadkari) की ओर से ट्वीटर पर साझा की गई है.

वहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य में NH-734 खंड के मुरादाबाद–ठाकुरद्वारा– काशीपुर, मुरादाबाद और काशीपुर बाईपास सहित सेक्शन के सुधार और उन्नयन के कार्य को 2,006.82 करोड़ रुपए की लागत के साथ स्वीकृति दिए जाने पर प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नीतिन गडकरी का आभार व्यक्त किया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इन विकास के हाईवे से निश्चित रूप से उत्तराखंड में पर्यटन और उद्योगों के विकास को बल मिलेगा. ऊन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में राज्य में कनेक्टिविटी में अभूतपूर्व काम हुआ है. जिसका लाभ भी राज्य को हो रहा है.

उधर, केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य में NH-734 खंड के मुरादाबाद – ठाकुरद्वारा –काशीपुर, मुरादाबाद और काशीपुर बाईपास सहित सेक्शन के सुधार और उन्नयन के कार्य को 2,006.82 करोड़ रुपए की लागत के साथ स्वीकृति दिए जाने पर प्रधानमंत्री और केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री का आभार व्यक्त किया है.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन विकास के हाईवे से निश्चित रूप से उत्तराखंड में पर्यटन और उद्योगों के विकास को बल मिलेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले कुछ वर्षों में देश व राज्य में कनेक्टिविटी में अभूतपूर्व काम हुआ है. जिसका लाभ उत्तराखंड राज्य को भी हो रहा है. इस हाईवे के सुधार और निर्माण से भविष्य में पर्यटन को उद्योग क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा.