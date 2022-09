देहरादूनः थाना कैंट क्षेत्र के अंतर्गत 29 अगस्त को आंकाक्षा (28 वर्षीय) द्वारा पथरिया पीर के पास हाईटेंशन टावर पर फांसी लगाकर आत्महत्या (suicide by hanging on high tension tower) करने की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा (Police solved the mystery of girl suicide) दिया है. पुलिस ने युवती के प्रेमी को धारा 306 यानी हत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया है. गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी है. 30 अगस्त को युवती के पिता की तहरीर के आधार पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था.

ये है पूरा मामलाः 29 अगस्त की शाम कैंट थाना पुलिस को पीड़ित पिता नागेंद्र प्रसाद मैंदोला (निवासी यमुना कॉलोनी) ने तहरीर दी कि उनकी बेटी आकांक्षा उत्तराखंड जल विद्युत निगम में नौकरी करती थी. वो सुबह ऑफिस के लिए निकली थी, लेकिन शाम तक वापस नहीं पहुंची. सूचना पाकर गुमशुदा के मोबाइल फोन को सर्विलांस पर लेकर तलाश की गई तो गुमशुदा युवती का शव रात को पथरीया पीर बिंदाल के पास हाईटेंशन लाइन के नीचे मिला.

मौके पर परिजनों को बुलाया गया. परिजनों ने शव की पहचान उनकी बेटी के रूप में की. मौके पर फील्ड यूनिट की टीम बुलाकर सभी सबूत जमा किए गए. साथ ही शव का पंचनामा भरकर पोस्टमॉर्टम की कार्रवाई के लिए भेजा गया. युवती के पिता की तहरीर के आधार पर 29 अगस्त की रात को ही थाना कैंट पर मुकदमा पंजीकृत कर मामले की जांच शुरू की गई.

तीन टीमों का गठनः मामले का खुलासा करने के लिए 3 टीमों का गठन किया गया. पहली टीम द्वारा युवती के सीडीआर (कॉल डिटेल रिकॉर्ड) चेक किये गये. दूसरे टीम को सीसीटीवी फुटेज देखने और तीसरी टीम को संबंधित गवाहों से पूछताछ करने के लिए लगाया गया. वहीं, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मृतका की मौत फांसी लगाकर दम घुटने से होने की पुष्टि हुई, लेकिन युवती के साथ दुष्कर्म किया जाना नहीं पाया गया.

मामले की जांच के बाद युवती के मोबाइल नंबर पर एक मोबाइल नंबर से प्रत्येक दिन लगभग 60-70 कॉल की जानकारी मिली. नंबर की जानकारी जुटाई गई. नंबर पपेंद्र सिंह (papendra singh) निवासी ग्राम मौगी थाना कैंपटी जनपद टिहरी गढ़वाल नाम के शख्स का निकला. जांच में पाया गया कि पपेंद्र सिंह वर्तमान में कोर ऑफ सिग्नल आर्मी जयपुर में तैनात है. घटना के दौरान 29 अगस्त को वो देहरादून में ही था.

इंस्टाग्राम पर हुई थी दोस्तीः एसपी सिटी सरिता डोभाल के मुताबिक, इसके बाद पपेंद्र सिंह को पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया. पूछताछ में पपेंद्र सिंह ने घटना की जानकारी दी. पपेंद्र सिंह के मुताबिक, युवती और उसकी दोस्ती दो साल पहले इंस्टाग्राम पर हुई थी. इसके बाद वह एक दूसरे के संपर्क में रहे. पहले भी वह युवती से मिलने कई बार देहरादून आया था. इसी बीच नवंबर 2021 में पपेंद्र सिंह की सगाई किसी अन्य लड़की से हो गई. इसके बाद से उसने युवती को इग्नोर करना शुरू कर दिया, जिससे दोनों के बीच तनाव जैसे हालात बनने लगे.

28 अगस्त को पपेंद्र सिंह जयपुर से 5 दिन की छुट्टी लेकर देहरादून पहुंचा. घटना के दिन 29 अगस्त को युवती से बिंदाल पुल के पास मिला. आरोपी ने किराए पर एक स्कूटी ली. इसके बाद उसने शाम करीब 6 बजे युवती को दून स्कूल के पास आर्मी बैरियर के निकट छोड़ा. उसने युवती से भविष्य में कोई संपर्क न रखने की बात कही और वहां से चला गया. इसके बाद युवती ने हताशा और पपेंद्र सिंह द्वारा प्यार में धोखा दिए जाने के कारण हाईटेंशन एंगल के तार में चुन्नी डालकर आत्महत्या कर ली.