देहरादून: देहरादून में भारी बारिश से आफत का दौर जारी है. करीब 15 दिन पहले मालदेवता से सटी बांदल घाटी में मची तबाही के बाद फिर से यहां कई गांव खतरे की जद में हैं. रविवार को हुई भारी बारिश के कारण बांदल और सौंग नदी उफान पर आ गईं और तटवर्ती करीब आधा दर्जन गांवों को खतरा पैदा हो गया. वहीं, भारी बारिश को देखते हुए मसूरी क्षेत्र, देहरादून, सहस्त्रधारा क्षेत्र, मालदेवता क्षेत्र के सभी शिक्षण संस्थान कल 5 सितंबर को बंद रहेंगे.

देहरादून समेत आसपास के क्षेत्रों में मौसम कहर बनकर बरस रहा है. खासकर मालदेवता क्षेत्र में भारी बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित है. वहीं रात आठ बजे बाद तेज आंधी के साथ हुई बारिश ने भी मालदेवता के लोगों को खूब डराया. मसूरी के आसपास, सहस्रधारा, रायपुर, मालदेवता, राजपुर समेत कई क्षेत्रों में झमाझम बारिश हुई. जिससे तमाम नदी-नाले उफान पर आ गए. सरखेत, सीतापुर, सेरकी, सिल्ला, भैसवाड़ा, जैंतवाड़ी, चिफल्टी आदि गांव के कई घर खतरे की जद में आ गए.

भारी बारिश से देहरादून में जनजीवन अस्त-व्यस्त

अलर्ट पर टीम: देहरादून डीएम सोनिका ने जिले में भारी बारिश को लेकर सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं. सहस्त्रधारा जोन में एसडीआरएफ सक्रिय जिला आपदा प्रबंधन ने पुलिस विभाग और एसडीआरएफ को तहसील नियंत्रण कक्ष में और वायरलेस सेट के माध्यम से अलर्ट की सूचना दी.

जलभराव से हो रही दिक्कत: रविवार को मूसलाधार बारिश से देहरादून का जनजीवन अस्त-व्यस्त (Rain disrupted life of Dehradun) हो गया. भारी बारिश के कारण लैंसडाउन चौक और बुद्ध चौक में जलभराव(Waterlogging in Lansdowne Chowk and Buddha Chowk) होने की वजह से लोगों को भारी दिक्कतों (People upset in Dehradun due to rain) का सामना करना पड़ा. सबसे अधिक परेशानी पैदल चलने वाले लोगों को उठानी पड़ी.

करीब डेढ़ घंटे तक मूसलाधार बारिश के बाद देहरादून के व्यस्ततम चौक कहे जाने वाले लैंसडाउन चौक में जलभराव होने से लोगों को खासी परेशानियां हुई. इस दौरान नालियां चोक होने की वजह से दूषित पानी सड़कों पर बहता रहा. इससे स्मार्ट सिटी का दावा करने वाली सरकार की पोल खुल गई. लैंसडाउन चौक स्थित बस स्टैंड के आसपास बुरा हाल रहा. भारी बारिश के कारण कई सड़कें जलमग्न हो गई. एश्ले हॉल चौक, बुद्धा चौक, लैंसडाउन चौक की ओर जाने वाले मार्ग में जगह-जगह पानी भरा रहा. इसके चलते दुर्घटना की आशंका भी बनी रही.