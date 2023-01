जोशीमठ के नाम से वायरल वीडियो की सच्चाई

देहरादून: जोशीमठ को लेकर सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल (Joshimath landslide video viral) हो रहे हैं. इनमें से कुछ वीडियो सही हैं तो कई वीडियोज को जोशीमठ के नाम से फर्जी तरीके से वायरल (Fake video viral in the name of Joshimath) किया जा रहा है. इससे लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है. ऐसे में सीएम धामी ने लोगों से सावधान रहने की अपील की है. सीएम धामी ने मीडिया पर वायरल हो वीडियोज पर भरोसा न करने की बात कही है.

बता दें बीते रोज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जोशीमठ को लेकर बयान जारी किया था. सीएम धामी ने यह कहकर उन पर कटाक्ष किया कि दूर बैठकर जोशीमठ के बारे में किसी को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा जितने बयान आ रहे हैं उतनी ही अफवाह भी जोशीमठ को लेकर सामने आ रही हैं. अब एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आसमान में प्रार्थना करते हुए 2 हाथ दिखाई दे रहे हैं. लोग इसे जोशीमठ का बताकर वायरल कर रहे हैं.

पढे़ं- Akhilesh Yadav tweet on Joshimath: सीएम धामी बोले- अफवाह नहीं फैलाएं, जोशीमठ में 70 फीसदी लोग सामान्य

वायरल वीडियो में कहा जा रहा है कि जोशीमठ पर आई विपत्ति के बाद आसमान में यह आकृति दिखाई दे रही है. वीडियो में बड़ी-बड़ी इमारतें और कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं. सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफार्म पर इसे जोशीमठ के नाम से वायरल किया जा रहा है. आपको बता दें कि यह वीडियो जोशीमठ का नहीं है. इस वीडियो में दिख रहे लोग भी भारतीय मूल के नहीं हैं. इतना ही नहीं जो इमारतें वीडियो में दिखाई जा रही हैं उससे प्रतीत होता है कि यह वीडियो किसी फॉरेन कंट्री का है. जिसे जोशीमठ के नाम से वायरल किया जा रहा है.

पढे़ं- Joshimath Crisis: गृह मंत्री अमित शाह से मिले सीएम धामी, जोशीमठ मामले में दिया फीडबैक

वीडियो में आसमान में जो हाथ दिखाई दे रहे हैं वह भी एडिट किया है गया है. ग्राफिक्स एक्सपर्ट केशवानंद भट्ट कहते हैं कि वीडियो में जो लोग दिखाई दे रहे हैं हो सकता है कि वह आसमान में किसी करतब को रिकॉर्ड कर रहे हों, या हो सकता है कि उस जगह पर हेलीकॉप्टर के कुछ दृश्य या अन्य कुछ चीजों को लोग रिकॉर्ड कर रहे हों. किसी ने इस वीडियो के साथ छेड़छाड़ करके आसमान में हो रही किसी भी घटना को हटाकर इन हाथों को वीडियो में एडिट किया है. ऊपर से जो आवाज सुनाई दे रही है वह भी बाद में डाली गई है. इसलिए यह वीडियो पूरी तरह से फेक है.