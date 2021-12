देहरादून: इलेक्ट्रिक वाहनों (electric charging stations to be built in shopping malls) को बढ़ावा देने के लिए अब मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (Mussoorie-Dehradun Development Authority) ने कदम आगे बढ़ा दिए हैं. देहरादून में अब बड़े व्यवसायिक भवनों जैसे कि शॉपिंग मॉल (Shopping Mall) और कॉम्प्लेक्स (Complex) बनाते समय भवन स्वामियों और बिल्डरों को अपने भवनों में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन (electric charging stations to be built in shopping malls) लगाना अनिवार्य होगा. भवन मालिकों को तभी उनके भवनों के मानचित्र की स्वीकृति एमडीडीए से मिलेगी.

अगर भवन स्वामी अपने भवनों में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन (electric charging station) नहीं लगाएंगे तो उनको एमडीडीए (MDDA) की ओर से भवन के मानचित्र की स्वीकृति नहीं मिलेगी. इस संबंध में प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं. साथ ही पुराने व्यवसायिक भवनों में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगाए जाने का प्रस्ताव भी तैयार किया जा रहा है.

बता दें कि देहरादून में काफी संख्या में बड़े शॉपिंग मॉल (Shopping Mall) कॉम्प्लेक्स और व्यवसायिक प्रतिष्ठान हैं. लेकिन एक भी भवन में वर्तमान में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन की सुविधा नहीं है. लेकिन अब इलेक्ट्रिक वाहनों के अधिक से अधिक इस्तेमाल किए जाने पर सरकार जोर दे रही है. इसलिए सभी व्यवसायिक भवनों में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगाए जाने की कवायद तेज हो गई है.

एमडीडीए के विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष बीके संत ने बताया कि सरकार और शासन के निर्देश पर अब बड़े व्यसायिक भवनों के निर्माण की स्वीकृति तभी दी जाएगी जब भवन स्वामी द्वारा प्रस्तावित भवनों में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगाए जाने का प्रावधान होगा. इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों का बढ़ावा देने के लिए प्राधिकरण अधिकारियों और अभियंताओं के साथ ही आर्किटेक्ट और भवन स्वामियों को भी जागरूक किया जाएगा.