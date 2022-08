देहरादून: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामला (UKSSSC paper leak case) सहित सहकारिता और शिक्षा विभाग में हुई कथित गड़बड़ियों को लेकर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की (Congress delegation meets Governor). इस दौरान इन सभी मामलों में जांच और मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग प्रतिनिधि मंडल की तरफ से की गई. वहीं, स्वयं सहायता समूह का फंड रोके जाने को लेकर भी कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से शिकायत की (Congress delegation complains to Governor).

उत्तराखंड में इन दिनों ग्रेजुएशन स्तर की प्रतियोगी परीक्षा का पेपर लीक मामला (Competitive exam paper leak case) छाया हुआ है. मामले में मास्टरमाइंड हाकम सिंह से पूछताछ (Mastermind Hakam Singh questioned) के बाद एक के बाद एक गिरफ्तारियां की जा रही है. वहीं, कांग्रेस ने मामले को लेकर सरकार पर कई आरोप लगाए हैं. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा (Congress state president Karan Mahra) के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (रि) गुरमीत सिंह (Governor Retd Lt Gen Gurmeet Singh) से मुलाकात की.

राज्यपाल से मिला कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल.

इस दौरान करण माहरा ने इन सभी मामलों में बड़े चेहरों के खिलाफ भी कार्रवाई किए जाने की मांग की. इस दौरान प्रतिनिधिमंडल में शामिल गणेश गोदियाल ने सहकारिता में हुए कथित गलत नियुक्तियों का मामला भी उठाया. साथ ही शिक्षा विभाग की नियुक्ति पर भी सवाल खड़े किए. प्रतिनिधिमंडल ने इस दौरान स्वयं सहायता समूह को लेकर अपनी बात रखी.

वहीं, वीपीडीओ पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच (CBI probe into VPDO paper leak case) कराने की मांग को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी उत्तरकाशी (District Congress Committee Uttarkashi) के बैनर तले पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया. इस दौरान कांग्रेस ने राज्य सरकार का पुतला फूंका (Congress burnt the effigy of the state government). कांग्रेसियों ने गड़बड़ी वाली सभी भर्तियों की राज्यपाल से सीबीआई जांच करवाने की मांग रखी. साथ ही अग्निवीर भर्ती में अनियमितता को लेकर भी राष्ट्रपति के नाम से डीएम को ज्ञापन सौंपा.

पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण ने कहा चाहे वीपीडीओ भर्ती हो या अन्य भर्तियां, इन सब में मोटी रकम लेकर अभ्यर्थियों को भर्ती दिलवायी गई. यह बेरोजगारों के साथ बहुत बड़ा धोखा है. इसलिए इन तमाम भर्तियों की सीबीआई जांच होना बहुत जरूरी है. एसटीएफ अपना काम कर रही है. यदि इन घोटालों की जड़ तक जाना है और बड़े मगरमच्छों तक पहुंचना है तो इसकी सीबीआई जांच हो.