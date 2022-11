देहरादून: हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को विधानसभा चुनाव (Assembly elections in Himachal Pradesh) होने हैं. ऐसे में हर दल ने चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी है. हिमाचल चुनाव में भाजपा की जीत (BJP victory in Himachal elections) के लिए केंद्रीय और बीजेपी शासित राज्यों के मंत्री सहित मुख्यमंत्री इन दिनों चुनावी बिगुल फूंकने में जुटे हैं. इसी कड़ी में आज उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिमला में जनसभा को संबोधित किया (Dhami addressed the gathering in Shimla) और जनसंपर्क कार्यक्रम में किया.

गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर 12 नवंबर को मतदान होने हैं और 8 दिसंबर को मतगणना है. ऐसे में सभी राजनीतिक दल चुनावी प्रचार में जुटे हैं. भाजपा-कांग्रेस ने चुनाव में जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है. इसी क्रम में आज सीएम धामी भी आज शिमला पहुंचे. जहां उन्होंने माल रोड पर जनसंपर्क अभियान में शामिल हुए.

वहीं, बीते सोमवार को उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी प्रचार मैदान में उतरे थे. वे दो दिवसीय हिमाचल के दौरे पर हैं. इसके अलावा भाजपा ने उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री, पार्टी विधायक और पदाधिकारियों को हिमाचल में चुनाव प्रचार करने के निर्देश दिए हैं.