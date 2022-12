चमोली/रुद्रप्रयाग: औली में देर रात हिमपात (snowfall in auli) हुआ है. जिससे यहां नए साल का जश्न मनाने पहुंचे पर्यटकों और पर्यटन से जुड़े कारोबरियो के भी चहरे खिल गए हैं. नए साल का जश्न मनाने के लिये बड़ी संख्या में पर्यटक औली पहुंचे (Tourists reached Auli to celebrate new year) हैं. देर रात हुई जोरदार बर्फबारी के बाद औली का नजारा बेहद ही शानदार (Beautiful view of Auli after snowfall) हो गया है. यहां चारों ओर बर्फ की सफेद चादर लिपटी हुई है.

मौसम विभाग ने आज और कल औली सहित उंचाई वाले ईलाकों मे बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया था, जो सही साबित होते दिख रहा है. औली में नए साल के जश्न को लेकर सभी होटल फुल हो चुके हैं. अभी भी पर्यटकों का औली पहुंचने का सिलसिला जारी है. स्थानीय लोगों ने औली में टैंट लगाये गए हैं. जिन्हे पर्यटक खूब पसंद कर रहे हैं. होटल कारोबारियों का कहना है औली में देर रात हुई बर्फबारी सीजन के लिए शुभसंकेत हैं.सुबह से ही देश के अलग अलग हिस्सों से पर्यटकों के फोन कॉल और आनलाईंन बुकिंगें आ रही हैं. जिससे वे काफी खुश है.

केदारनाथ और तुगंनाथ में भी बर्फबारी: विश्व विख्यात केदारनाथ धाम में भी बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है. लंबे इंतजार के बाद केदारनगरी ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है. धाम में हुई बर्फबारी के बाद द्वितीय चरण के पुनर्निर्माण कार्य भी रूक गये हैं. धाम में एक इंच से अधिक तक बर्फ गिरी है. हालांकि, कल हुई बर्फबारी के बाद फिलहाल धाम में मौसम साफ हो गया है. विश्व विख्यात केदारनाथ धाम के अलावा तृतीय केदार तुंगनाथ धाम में जमकर बर्फबार हुई है. इसके अलावा मिनी स्वीटजरलैंड चोपता, दुगलबिटटा में भी बर्फ गिरनी शुरू हो गई है. इस सीजन की पहली बर्फ गिरने के बाद जहां पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है.

रुद्रप्रयाग जनपद व चमोली जनपद की सीमा से लगे पर्यटन स्थल चोपता में भी पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है. बर्फबारी के बाद बड़ी संख्या में पर्यटक चोपता पहुंच रह हैं. पर्यटकों की बढ़ी संख्या को देखते हुए चमोली पुलिस भी अलर्ट हो गई है. पुलिस ने सुरक्षा को देखते हुए कड़े इंतजामात किए गए हैं. चमोली और रुद्रप्रयाग की सीमा गौचर और मोहनखाल में चेकिंग की जा रही है. नए साल के जश्न के लिये नशे की खेप जनपद में न पहुंचे, इसके लिये पुलिस के द्वारा अभियान चलाया जा रहा हैं. एसपी चमोली प्रमेंद्र डोबाल ने बताया कोतवाली जोशीमठ को औली में नए साल के जश्न मनाने को लेकर आने वाले पर्यटको को नियन्त्रित करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं. साथ ही चोपता के पास चमोली सीमा में धोतिधार पुलिस चौकी में भी जवानो को मुस्तैद रहने के निर्देश थाना गोपेश्वर के द्वारा दिए गए हैं.