जुबा : दक्षिण सूडान और सूडान के सीमा पर स्थित अबेई प्रांत में हमला (Attack in Abyei) हुआ है. इस हमले में कम से कम 27 लोगों की मौत (27 people died in Attack in Abyei) हो गई है. वहीं, चार अन्य घायल हैं. इस प्रांत को लेकर दक्षिण सूडान और सूडान के बीच विवाद (Dispute between South Sudan and Sudan over province) है. एक स्थानीय अधिकारी ने यह जानकारी दी.

अबेई विशेष प्रशासनिक क्षेत्र की सरकार (Abyei Special Administrative Region Govt) के एक प्रवक्ता ने रविवार को दिनका जातीय समूह पर हुए हमले (Attack on Dinka ethnic group) का आरोप सूडान के स्थानीय लड़ाकों पर लगाया है. प्रवक्ता ने बयान जारी कर संयुक्त राष्ट्र शांति बल से स्थानीय लोगों की सुरक्षा का आह्वान (UN peacekeeping calls for protection of Abyei citizens) किया.

वर्ष 2011 में दक्षिण सूडान को स्वतंत्रता मिलने (independence of south sudan) के बाद से ही तेल भंडारण वाले अबेई प्रांत (dispute over Abyei) को लेकर विवाद हैं.

