मथुरा: जिले में करीब एक हफ्ते पहले बारिश के पानी में बही तीन साल की मासूम का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है. थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के चौबिया पाड़ा मोहल्ला निवासी नितेश चतुर्वेदी की 3 साल की मासूम बेटी श्रीन पानी के तेज बहाव में यमुना नदी में बह गई थी. जिसका अभी तक कुछ पता नहीं चल पया है. परिजन एक धर्मशाला में बच्ची का बर्थडे (Three year old girl drowned in Mathura) सेलिब्रेट कर घर लौट रहे थे. तभी उनकी बाइक अनियंत्रित होकर बारिश से भरे पानी में गिर गई. इसमें उनके ही सामने उनकी बच्ची बह गई. इस घटना सीसीटीवी फुटेज (Three year old girl drowned on her birthday) सामने आया है.