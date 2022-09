.

फिरोजाबाद में झमाझम बारिश, सड़कों पर पानी भरने से स्कूल बंद Published on: 2 hours ago

Koo_Logo Versions

फिरोजाबाद: जिले में दो दिन से लगातार हो रही बारिश (Heavy rain in Firozabad) से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है. सड़कों पर लबालब पानी (Heavy rain in Firozabad Schools will closed) भर गया है. निचले इलाकों में लोगों के घरों में पानी भर गया है. इससे लोगों को परेशानी हो रही है. इसी के चलते बेसिक शिक्षा विभाग ने गुरुवार को विद्यालय बंद (Firozabad Schools will closed water filling roads) करने का आदेश जारी किया है. बारिश की वजह से दूध की सप्लाई भी नहीं हो सकी और सब्जियों के भाव भी 10 से 20 रुपये बढ़ गए हैं. वहीं, फिरोजाबाद स्मार्ट सिटी की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं. नगर निगम की तरफ से पानी निकासी का कोई इंतजाम नहीं किया गया है. जिले के टूंडला में बारिश की वजह से जमीन धंस गई और इससे वहां लगा एक ट्रांसफार्मर गिर गया. इससे कुछ इलाकों की बिजली बुधवार रात भर गायब रही.