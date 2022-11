वाराणसी: उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव (UP civic elections 2022) को लेकर तैयारियां चल रही हैं. प्रशासनिक स्तर पर नगर निगम और लोकल प्रशासन हर जिले में तैयारियों में जुटा हुआ है. चुनावी मैदान में उतरने के लिए राजनीतिक दलों ने भी अपनी कमर कस ली है. प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में तो निकाय चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है.

वाराणसी हमेशा से ही बीजेपी का गढ़ रहा है और अपने गढ़ को बचाने के लिए भाजपा पूरा जोर आजमाएगी. वोट जुटाने की जिम्मेदारी बीजेपी ने अपने पन्ना प्रमुखों के कंधे पर डाल दी है. इन पन्ना प्रमुखों को वाराणसी के निकाय चुनाव (Municipal elections in UP) क्या रोल होगा और कैसे बीजेपी इनके जरिए वोट की प्लानिंग कर रही है. बीजेपी जिले भर में करीब 25 हजार पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति करने की तैयारी में है. बीजेपी वार्ड स्तर पर एक-एक पदाधिकारी नियुक्त कर चुकी है. लेकिन, वार्ड अध्यक्ष और पन्ना प्रमुख अब सबसे बड़ी भूमिका निभाएंगे. बीजेपी के (Varanasi BJP Municipal elections) महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. उन्होंने बताया कि नगर निकाय चुनाव में 100 वार्ड बन चुके हैं. वार्ड प्रभारी, वार्ड संयोजक और वार्ड सचिव तीन स्तर पर हमने तैनात की हैं. इस टीम ने पहले फेज में जो मतदाता सूची में नाम बढ़ाने और काटने का कार्य था. उसको इन्होंने करवाया है. अब अगला टारगेट हर वार्ड के बूथ पर होगा. किसी वार्ड में 12 बूथ, किसी में 18 बूथ तो किसी में 10 बूथ हैं. यहां बूथ अयध्यक्ष और एक-एक बूथ पर सहयोगियों की नियुक्ति की गई है. वहीं, पन्ना प्रमुख (Deployment of Panna Heads in Varanasi) की संरचना करके हर पन्ने की जिम्मेदारी एक व्यक्ति को दी जाएगी.

बीजेपी महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय ने ईटीवी भारत से की बातचीत



महानगर अध्यक्ष का कहना है कि हमारे पास कार्यकर्ताओं की लंबी फौज है और लोग खुद से कार्य करने के लिए आगे आ रहे हैं. हमने वार्ड प्रभारी जो बनाए हैं वह जिला स्तर के कार्यकर्ता हैं, जो मंडल स्तर पर कार्यकर्रता हैं वह बूथ स्तर पर कार्य करने के लिए आगे आए हैं. विधानसभा चुनाव में हमने पन्ना प्रमुख बनाए थे. वैसे ही हम निकाय चुनाव में भी पन्ना प्रमुख नियुक्त करने जा रहे हैं. वाराणसी में कुल नगर निकाय चुनाव में 1302 बूथ हैं और एक बूथ पर लगभग 18 पन्ने मतदाता सूची के हिसाब से तैयार किए गए हैं. इसलिए एक बूथ पर इन 18 पन्नों की जिम्मेदारी निभाने के लिए लगभग 25 हजार पन्ना प्रमुखों को तैनात किया जाएगा. जिसके लिए इनके चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है.



कौन होते हैं पन्ना प्रमुख: एक पन्ने में 24 से लेकर 48 मतदाता होते हैं. उनसे संपर्क में रहना और यह पता करना कौन हमारे समर्थक हैं, कौन विरोधी गुट से जुड़े हैं. उनको अपने पक्ष में रखना और उन्हें पार्टी की रणनीति, पार्टी के किए गए कार्यों के बारे में अवगत कराते हुए अपने साथ लेकर चलना ही पन्ना प्रमुख का कार्य होता है. पन्ना प्रमुख हर एक बूथ पर मौजूद लगभग एक पन्ने में उपस्थित 20 से 30 वोटर की जिम्मेदारी उठाने वाला व्यक्ति होता है.



