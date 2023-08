वाराणसी: वाराणसी के सिटी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से गिरकर घायल हुए कॉन्स्टेबल वंशराम पटेल की शुक्रवार को मंडलीय अस्पताल में मौत (Constable dies after falling from Lichchavi Express) हो गई. कांस्टेबल वंशराम पटेल वर्तमान में बलिया जनपद में तैनात थे.



मिली जानकारी के अनुसार, गुरुवार को मृतक सिपाही सिटी रेलवे स्टेशन पर लिच्छवी एक्सप्रेस से गिरकर घायल हो गए थे. आनन-फानन में जीआरपी स्टाफ ने उन्हें मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया था. शुक्रवार देर रात मंडलीय अस्पताल में उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई. सिपाही को एक पुत्र और दो पुत्रियां हैं.





लिच्छवी एक्सप्रेस से गिरकर सिपाही की मौत: सिपाही वंशराम पटेल वाराणसी के चोलापुर के नवापुरा इलाके के रहने वाले थे. शुक्रवार को जैसे ही उनके परिजनों को उनके मृत होने की सूचना मिली, परिवार में मातम छा गया. मंडलीय अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि शरीर से अधिक खून बहने के कारण वंशराम पटेल की मौत (Constable dies after falling from Lichchavi Express) हुई है.



बलिया में तैनात था सिपाही: वहीं जीआरपी की मानें तो, उन्होंने बताया कि वंशराम पटेल अपनी बाइक सिटी स्टेशन पर खड़े करके बलिया तामिला कराने गए थे. इसके बाद जब वह लिच्छवी एक्सप्रेस से वापस आ रहे थे. वो वाराणसी सिटी स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या दो पर अचानक ट्रेन से गिर गए, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आई. इस दौरान सूचना पर पहुंची जीआरपी पुलिस ने उनकी तलाशी ली तो, उसके पास से उत्तर प्रदेश पुलिस का आईकार्ड मिला. इसके बाद उनके परिजनों को सूचित करने के साथ ही उन्हें मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. (Crime News Varanasi)

ये भी पढ़ें- अयोध्या के करीब फैल रहे ISI के जाल को देख यूपी पुलिस का खास प्लान, अब कमांडो संभालंगे कमान