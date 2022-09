उन्नाव: जिले में 105 शिक्षक प्रदेश में 68 हजार भर्ती के सापेक्ष कोर्ट के आदेश के बाद भी तैनाती और वेतन के लिए तरस रहे हैं. (Teachers not get salary and deployment in Unnao) ऐसे में दूरदराज के जिलों से आए इन शिक्षकों का गुजर बसर मुश्किल हो रहा है. यह सभी शिक्षक करीब 3 महीने पहले ही जिले में आ चुके थे.

बीएसए की ओर से इन शिक्षकों केवल आश्वासन ही दिया जा रहा है. शिक्षक कोर्ट के फैसले पर 18 जुलाई को गृह जनपद से जिले में आए थे लेकिन तैनाती और वेतन (Teachers not get salary in Unnao) से वंचित शिक्षक बीएसए ऑफिस में ही उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं. बता दें कि सितंबर 2018 में शिक्षक भर्ती निकली थी, जिसमें उन्नाव के हकदार होने के बाद भी उन्हें गलत विद्यालय आमंत्रित कर दूसरे जिलों में तैनाती (Teachers not get deployment in Unnao) दे दी गई थी, जिस पर यह सभी शिक्षक हाईकोर्ट गए थे. कोर्ट ने इनके पक्ष में फैसला सुनाया और उन्नाव में तैनाती करने के निर्देश विभाग को दिए थे. इसके बाद इन्हें इसी साल 18 जुलाई को बीएसए कार्यालय में ज्वाइनिंग कराई गई थी.

पढ़ें- लखनऊ वालों के लिए चेतावनी, बहुत जरूरी हो तभी निकलें घर से बाहर

हालांकि आज तक इन शिक्षकों को न तो वेतन मिला और न ही स्कूल में तैनाती (Teachers not get salary and deployment in Unnao) दी गई. जिला आमंत्रण में गैर जनपद फतेहपुर, गोंडा, सोनभद्र, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच आदि से उन्नाव स्थानांतरण में 80 शिक्षक और 25 शिक्षकों को मिलाकर कुल 105 शिक्षक और शिक्षिकाएं उन्नाव आए हैं. बीएसए संजय तिवारी ने बताया कि लास्ट पे सर्टिफिकेट के न आने के कारण वेतन जारी करना मुश्किल हुआ है. संभव है कि सभी को एलपीसी आ गई है जिसपर वेतन जारी कर दिया जाएगा. वहीं, स्कूल आवंटन की प्रक्रिया सितंबर में पूरी कर दी जाएगी.



पढ़ें- खुंखार डाकू महावीर की मौत की बाबा ने IPS से की थी भविष्यवाणी, 65 दिन में हुई ऐसे सच