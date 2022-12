शाहजहांपुर: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को शाहजहांपुर पहुंचे. जहां वह प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने 308 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया. सीएम योगी ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि यह नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, जो अब अपराध मुक्त है. यहां अपराधियों को चंद मिनटों में ढेर कर दिया जाता है. उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में विदेश से यूपी में बड़ा इंवेस्टमेंट(Big investment from abroad in UP) होगा, जिससे यूपी का विकास होगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें यूपी को अभी और आगे ले जाना है. निवेश करने वालों को उत्तर प्रदेश सरकार तुरंत इंसेंटिव दे रही है. उत्तर प्रदेश की सरकार विकास और सुरक्षा के नाम पर चल रही है. इस दौरान उन्होंने कहा कि आगामी निकाय चुनाव में अगर नगर निगम से बीजेपी का महापौर चुनकर आता है. तो फिर यूपी को ट्रिपल इंजन की ताकत मिल जाएगी.

आवास योजना लाभार्थी को चाबी देते सीएम

बरेली को 14 सौ करोड़ की परियोजनाएं: सीएम योगी बरेली में आयोजित प्रबुद्धजन सम्मेलन में भी पहुंचे. जहां सीएम ने 14 सौ करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया. योगी ने बरेली कॉलेज ग्राउंड पर प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को संबोधित भी किया. सीएम के स्वागत के लिए दुल्हन की तरह बरेली कॉलेज ग्राउंड को सजाया गया था. मुख्यमंत्री के साथ मंच पर कई मंत्री सांसद, विधायक मौजूद रहे. मुख्य्मंत्री की सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रही. ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी रखी गई.

इस दौरान सीएम योगी ने अपने सम्बोधन में कहा कि प्रदेश में बरेली ने सबसे ज्यादा डॉक्टर जनप्रतिनिधि दिए हैं. बरेली अभी तक झुमका शहर के रूप में जाना जा रहा था. लेकिन अब स्मार्ट सिटी के रूप में इसकी पहचान बढ़ रही है. इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर के जरिए स्मार्ट मिशन में कोविड-19 की बेहतर व्यवस्था की गई. वहीं, कूड़ा प्रबंधन और शहर को सुरक्षित रखने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कार्य किया गया है. पिछले साढ़े पांच साल में प्रदेश में बेहतर सुरक्षा और कानून व्यवस्था स्थापित हुई है.

बरेली समेत प्रदेश के 18 शहरों को सेफ सिटी बनाने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है. इसका परिवर्तन व्यापक रूप से देखने को मिल रहा है. जहां पहले तारों के गुच्छे लटक रहे थे. वह शहर और बाजार अब स्मार्ट हो रहे हैं. मुख्यमंत्री ने एक जिला एक उत्पाद योजना समेत कई सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को ऋण के चैक दिए. इसके अलावा मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को चाबी दी. मुख्यमंत्री ने कहा कि बरेली समेत पूरे प्रदेश के युवाओं को स्मार्ट बनाया जा रहा है. दो करोड़ युवाओं को स्मार्ट टेबलेट और फोन दिए जा रहे हैं.

सपा बसपा सरकारों पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि साढ़े पांच साल से पहले बरेली में कर्फ्यू और बंटवारे हो रहे थे. जब से भाजपा की सरकार है तब से बरेली में एक भी कर्फ्यू नहीं लगा है. यहां विकास की बयार बहने लगी है. बरेली की कनेक्टिविटी बढ़ी है. अब सड़क से लेकर हवाई कनेक्टिविटी तेजी से बढ़ रही है. इससे एक शहर से दूसरे शहर का आवागमन सुगम हुआ है. उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार के साथ अब हमें निकाय के बोर्ड को भी लाना होगा. पिछले पांच साल में बोर्ड ने स्मार्ट सिटी में जो विकास के काम किए हैं. उनको और आगे बढ़ाने की जरूरत है. उत्तर प्रदेश जल्द ही देश की नंबर वन अर्थव्यवस्था बनेगा. इस दिशा में व्यापक रूप से तैयारियां शुरू हो गई हैं.





31700 लाभार्थियों को मिला मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में 17700 और ग्रामीण क्षेत्रों में 14000 गरीबों को इस योजना से लाभ पहुंचाया गया. उन्हें आवास मुहैया कराए गए. अकेले बरेली में 31700 लोगों को आवास पिछले 5 साल में आवास मुहैया कराए गए. इसके अलावा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत 29000 पटरी, रेड़ी, ठेले, खोमचे वालों को ऋण देकर उन्हें स्मार्ट शॉप में परिवर्तित किया गया. उन्होंने कहा कि इससे लोगों के शहरी जीवन स्तर में सुधार आया है. लोगों के शहरी जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने के लिए डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है.



निवेशकों की पसंद, सुरक्षित माहौल ने दिया निवेश को बढ़ावा: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा हुआ है. बरेली समेत उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है. इससे पिछले पांच साल में बरेली में कोई भी कर्फ्यू दंगा नहीं हुआ है. किसी की हिम्मत नहीं हुई है कि कोई आपके त्योहारों पर व्यवधान डाल दे. इसकी वजह से निवेश का सबसे बड़ा गंतव्य बरेली बन रहा है. उन्होंने कहा कि 10 से 12 फरवरी को इन्वेस्टर सम्मिट होने जा रहा है. इसमें बरेली से जुड़े तमाम उद्यमी रहेंगे। उन्होंने सभी प्रगतिशील किसानों, उद्यमियों, छात्रों, डॉक्टरों, शिक्षकों और प्रबुद्धजनों से कहा कि वह निवेश करें. किसी को कोई समस्या नहीं होगी. इस दौरान कमिश्नर संयुक्ता समद्दार, डीएम शिवाकांत द्विवेदी, बरेली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष जोगिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री के साथ लाभार्थियों को चैक दिए.





मुख्यमंत्री कार्यालय करेगा मॉनिटरिंग: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से निवेशकों को आमंत्रित किया. उन्होंने कहा कि वह उद्योग धंधे लगाएं. हॉस्पिटल, स्कूल, फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री के लिए आवेदन करें. मुख्यमंत्री कार्यालय उसकी मॉनिटरिंग करेगा. निवेशकों को कहीं भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी. सुरक्षा व्यवस्था से लेकर डबल इंजन की सरकार पारदर्शी प्रक्रिया से उद्योगों को और निवेशकों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है. मुख्यमंत्री कार्यालय से उनके उद्योग को मिलने वाले लोन सब्सिडी की मॉनिटरिंग की जाएगी. किसी भी निवेशक को सरकारी सिस्टम से कोई अड़चन नहीं होगी. भ्रष्टाचार और भय मुक्त सुशासन से प्रदेश में रोजगार पर्यटन और उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा.





मंत्री समेत मंच पर जनप्रतिनिधि रहे मौजूद:मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मंच पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, आंवला से विधायक कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह, शहर विधायक वन एवं पर्यावरण स्वतंत्र राज्य मंत्री डॉ अरुण कुमार, कैंट विधायक संजीव अग्रवाल, फरीदपुर विधायक डॉ श्याम बिहारी लाल, विधायक डॉ राघवेंद्र शर्मा, मीरगंज विधायक डॉ डीसी वर्मा, मेयर उमेश गौतम, जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे.



