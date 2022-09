रायबरेली: उत्तर प्रदेश में तेज बारिश (heavy rain in UP) हो रही है. रायबरेली में भरभरा एक मकान शुक्रवार को गिरा गया. हादसे में दंपति समेत 5 लोग मलबे में दब गये और ढाई साल के बच्चे की मौत (death of a newborn house collapsed in up) हो गई. सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. शहर कोतवाली क्षेत्र के मुर्रैयापुर में शुक्रवार का मामला है.

उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से हो रही तेज बारिश की वजह से अब आदमी की जान जोखिम में पड़ गई है. शुक्रवार की सुबह रायबरेली की सदर कोतवाली क्षेत्र में बारिश की वजह से एक मकान अचानक से भरभराकर (house collapsed due to heavy rain in Rabareli) कर गिर गया और उसके नीचे दंपति समेत पांच लोग दब गये. आस-पास के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद सभी को मलबे से बाहर निकाला और इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया. जहां एक ढाई साल के बच्चे की मौत हो गई.

जिले की सदर कोतवाली क्षेत्र के जोशियाना मुरैयापुर में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया. दो मंजिला पक्के मकान में रह रहे राजन अपनी पत्नी और तीन मासूम बच्चों (Couple including 3 buried in rubble in Rabareli) के साथ बैठे नाश्ता कर रहे थे और अचानक से उनपर छत भरभराकर गिर पड़ी.

तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और आनन-फानन में मलबे को हटाकर सभी को बाहर निकाला गया और उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया. वहीं, चिकित्सक ने रजनीश को इलाज के दौरान ही मृत (One dead buried under rubble in Rae Bareli) घोषित कर दिया और बच्चे की मां मंजू, बड़ा बेटा रजत (10 साल), बेटी रजनी (6 साल) अस्पताल में भर्ती हैं.

