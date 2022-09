प्रयागराज: यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य(Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya ) ने प्रयागराज में बड़ा बयान देते हुए कहा कि यह अंदर की बात है, यादव भी हमारे साथ हैं. इन दिनों समाजवादी पार्टी में फिर से छिड़ी चाचा-भतीजे की जंग के बारे में सवाल पूछे जाने पर डिप्टी सीएम ने कहा कि समाजवादी पार्टी समाप्त होती पार्टी बन गई है. इसके साथ ही सपा नेताओं द्वारा सेना में अहीर रेजीमेंट बनाये जाने की मांग पर दो टूक जवाब दिया कि ये सेना का मामला है. इसके साथ ही डिप्टी सीएम ने यह भी बताया कि आने वाले दिनों में प्रयागराज से कावड़ पथ के निर्माण की शुरुआत की जा सकती है. इसके लिए रूपरेखा तैयार करने का निर्देश दिया गया है. सर्वे के बाद कावड़ पथ की डीपीआर बनायी जाएगी उसके बाद इस पर सरकार फैसला करेगी.



डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या ने प्रयागराज में कहा कि आने वाली 11 सितंबर को शहर में कुंभ 2025 की तैयारियों को लेकर बैठक करेंगे.इस बैठक में मेले से जुड़े विभागों के अधिकारी शामिल होंगे. इसमें कुंभ के भव्य आयोजन को लेकर विस्तार से चर्चा की जाएगी.इसके साथ ही कुंभ के शुरू होने से पहले प्रयागराज के रेल सड़क और हवाई मार्ग की कनेक्टविटी को बढ़ाया जाएगा. इसके लिए प्रयागराज के एयरपोर्ट को भी इंटरनेशनल स्तर का बनाया जाएगा ताकि विदेश के यात्री भी आसानी से कुंभ में शामिल हो सकें.

प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य



प्रयागराज से बन सकता है कावड़ पथ: डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या ने प्रयागराज में बताया कि आने वाले दिनों में कावड़ यात्रा को सुगम और सरल बनाने के लिए कावड़ पथ बनाया जा(Kanwar Yatra Path in Prayagraj) सकता है. इसकी शुरुआत संगम नगरी प्रयागराज से की जा सकती है. संगम के नजदीक दशाश्वमेघ घाट से जल लेकर कावड़िए काशी विश्वनाथ तक जाते हैं. इस दौरान एक महीने तक सड़क की एक साइड को कावड़ियों के लिए रिजर्व किया जाता है. इससे महीने भर तक लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.यही वजह है कि सरकार प्रयागराज से कावड़ पथ के निर्माण की शुरुआत(Construction of Kavad Path started from Prayagraj) कर सकती है. इसके लिए जिला प्रशासन से कावड़ पथ की योजना को लेकर सर्वे करके रिपोर्ट बनाने को कहा गया है. रिपोर्ट मिलने के बाद कावड़ पथ का निर्माण कैसे किया जाएगा इसकी रूपरेखा बनायी जाएगी.



