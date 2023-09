प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 55699 पदों की उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 में आयुसीमा की छूट (Age Relaxation in UP Police Recruitment 2023) को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आयुसीमा में छूट (Allahabad High Court on UP Police Recruitment) को लेकर यह आदेश सत्यवीर और 11 अन्य लोगों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया.