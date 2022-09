मथुरा: महाराष्ट्र के सांगली में बच्चों का अपहरण(Kidnapping of children in Maharashtra Sangli) करने वाले बच्चा चोर गैंग का सदस्य समझकर 4 साधुओं को बेरहमी से पीटे जाने का मामला लगातार गरमाता जा रहा है. घटना सांगली जिले के लवंगा की है. यहां उत्तर प्रदेश के रहने वाले चार साधु कार में सवार होकर कर्नाटक के बीजापुर से पंढरपुर शहर की ओर जा रहे थे. सोमवार को लवंगा गांव के एक मंदिर में रुके थे.

जब साधु मंगलवार की सुबह अपने गंतव्य जाने के लिए तैयार हुए, इसी दौरान रास्ते में एक किशोर से उन्होंने रास्ता पूछा. इससे कुछ ग्रामीणों को साधुओं पर शक हो गया. ग्रामीणों ने साधुओं को बच्चा चोर गिरोह का सदस्य समझा, इससे दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई. इसके बाद कुछ ग्रामीणों ने साधुओं को जमकर लाठी-डंडों से पीटा(Sadhus beaten up in Maharashtra). इसी को लेकर राजनीति गरमा रही है. इस घटना पर मथुरा के साधु संतों ने भी आक्रोश व्यक्त किया है.(Villagers beat sadhus with sticks)

मथुरा का साधु समाज

धर्म रक्षा संघ की एक धर्म गोष्ठी वृदांवन के अखंड दया धाम आश्रम में आयोजित की गई. गोष्ठी में महाराष्ट्र के सांगली में साधुओं की बेरहमी से पिटाई(Sadhus thrashed in Maharashtra Sangli) करने के विरोध में सभी संतो ने घोर आक्रोश व्यक्त किया. धर्म गोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए महामंडलेश्वर स्वामी भास्करानंद महाराज ने कहा कि महामंडलेश्वर स्वामी गर्व गिरी महाराज अपने तीन अन्य पंच दशनाम जूना अखाड़े के साधुओं के साथ बीजापुर से पंढरपुर की तीर्थ यात्रा पर दर्शन करने के लिए जा रहे थे. ऐसे में उन संतों को जबरदस्ती रोक कर बेहद बेदर्दी से पीटकर उन्हें मरणासन्न स्थिति तक पहुंचा दिया. संत समाज में इस घटना को लेकर आक्रोश है.(Sadhus were beaten up as child theft)



धर्म रक्षा संघ के मार्गदर्शक महंत मोहिनी बिहारी शरण ने कहा कि संतों की पिटाई की घटना बिल्कुल पालघर की तर्ज पर हुई है. यदि समय पर पुलिस न पहुंचती तो इन संतों की भी जान चली जाती. धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कहा कि धर्म रक्षा संघ संतों पर हुए बर्बर अत्याचार की कड़े शब्दों में घोर निंदा करता है. महाराष्ट्र सरकार से मांग करता है कि सभी अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए.

