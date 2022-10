लखनऊ : गुडंबा थाना अंतर्गत रजौली के खोजी पुरवा गांव में महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है. महिला की गला रेत कर हत्या (woman murdered by slitting her throat) की गई थी. हत्या में पुरानी रंजिश (old enmity) की बात सामने आ रही है. पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है.





डीसीपी उत्तरी कासिम आब्दी (DCP North Qasim Abdi) ने बताया कि बीती देर रात रजौली के खोजी पुरवा गांव (Khochi Purva Village of Rajauli) निवासी सायदा बानो (50) की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी. बताया गया कि महिला अपने खेत गई थी. इसी दौरान गांव का ही रहने वाले सलीमुद्दीन ने रंजिश के चलते सायदा की हत्या (Saida's murder) की है. हत्या के बाद आरोपी सलीमुद्दीन (accused salimuddin) फरार हो गया था. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा भरकर सायदा का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजवाया. साथ ही आरोपी सलीमुद्दीन की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीन गठित की गई.

आरोपी के मोबाइल फोन की लोकेशन और उसके संबंधियों से पूछताछ के आधार पर कई स्थानों पर दबिश दी गई. शाम करीब पांच सर्विलांस की मदद से पुलिस ने आरोपी सलीमुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया. पूछताछ में आरोपी ने पुरानी रंजिश में हत्या की बात कुबूल की है. इसके बाद मुकदमा दर्ज कर आरोपी सलीमुद्दीन को जेल भेज दिया गया है.

