लखनऊ: सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान कार्ड योजना में फर्जीवाड़ा (Woman gets treatment with Fake Ayushman Card) का मामला सामने में आया है. जिम्मेदारों की मिलीभगत से कैंसर से पीड़ित अपात्र महिला का कार्ड बनाकर उसका इलाज करवा लिया गया. स्वास्थ्य विभाग को इसकी भनक तक नहीं लगी. शिकायत के बाद जांच में इसका खुलासा (Fraud in Ayushman Card Scheme) होने पर जिम्मेदारों के विरुद्ध कार्रवाई करने के बजाय स्वास्थ्य विभाग कार्ड को निरस्त कर अपना पल्ला झाड़ लिया है. इस मामले में शिकायतकर्ता लगातार उच्चाधिकारियों को पत्र भेज कर कार्रवाई की मांग कर रहा है.