लखनऊ: इन दिनों भिंडी, तरोई, करेला, परवल समेत कई सब्जियों के दाम (Vegetable prices in UP) काफी कम हो गए हैं. मंडियों में इन सब्जियों को लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं. आजकल कई सब्जियां पिछले दिनों के मुकाबले सस्ते दाम पर बिक रही हैं. इन दिनों कद्दू, लौकी, आलू, बैगन, शिमला मिर्च, मटर सहित अन्य हरी साब्जियों की डिमांड अधिक है. कहा जा सकता है कि इस समय दर्जन भर सब्जियां करीब आधे दाम पर बिक रही हैं.



मंडी आढ़ती हिमांशु निगम की मानें तो आज कल लखनऊ में साब्जियों के दाम (Vegetable prices in Lucknow) कम होने का कारण भरपूर आवक है. दाम कम होने के कारण मण्डी में सब्जी ला रहे किसानों की लागत भी नही निकल पा रही है.



लखनऊ में सब्जियों की कीमत (थोक):



हरी मिर्च -30 रुपये किलो

अदरक- 100 रुपये किलो

फूल गोभी- 6 रुपये/प्रति पीस

टमाटर- 14 रुपये किलो

पालक- 8 रुपये किलो

गाजर- 8 रुपये किलो

आलू- 14 रुपये किलो

कटहल- 10 रुपये किलो

लहसुन- 100 रुपये किलो

प्याज- 13 रुपये किलो

नींबू- 70 रुपये किलो

भिंडी- 20 रुपये किलो

तोराई- 15 रुपये किलो

कद्दू- 8 रुपये किलो

लौकी- 12 रुपये किलो

सेम- 20 रुपये किलो

परवल- 60 रुपये किलो

करेला- 40 रुपये किलो

धनिया- 60 रुपये किलो

शिमला- 14 रुपये किलो

खीरा- 4 रुपये किलो

अरबी- 30 रुपये किलो

बींस- 20 रुपये किलो





बाजार भाव



हरी मिर्च- 60 रुपये किलो

अदरक- 160 रुपये किलो

फूल गोभी- 8 रुपये/प्रति पीस

टमाटर- 18 रुपये किलो

पालक- 12 रुपये किलो

गाजर- 10 रुपये किलो

आलू - 20 रुपये किलो

कटहल- 15 रुपये किलो

लहसुन- 140 रुपये किलो

प्याज- 20 रुपये किलो

नींबू- 100 रुपये किलो

भिंडी- 30 रुपये किलो

तोराई- 25 रुपये किलो

कद्दू- 10 रुपये किलो

लौकी- 15 रुपये किलो

सेम- 30 रुपये किलो

परवल- 100 रुपये किलो

करेला- 60 रुपये किलो

धनिया- 70 रुपये किलो

शिमला- 18 रुपये किलो

खीरा- 6 रुपये किलो

अरबी- 50 रुपये किलो

बींस- 40 रुपये किलो



इस सीजन में साब्जियों की डिमांड अधिक होती है. फिलहाल सब्जियों के दाम कम होने के कारण लोगों ने राहत की सांस ली है.

